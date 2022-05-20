Корабль Starliner с полезными грузами отправился к МКС

Разработанный компанией Boeing космический корабль Starliner с помощью ракеты-носителя Atlas V стартовал в четверг с площадки во Флориде к Международной космической станции (МКС). Трансляция запуска ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Первый за два с половиной года старт Starliner состоялся с авиабазы на мысе Канаверал в 18:54 по времени восточного побережья США (01:54 мск). На борту корабля находится порядка 360 кг полезных грузов. Ожидается, что аппарат уже через сутки в автономном режим состыкуется с МКС. Место командира занимает "Рози Рокетир" - человекоподобное тестовое устройство, с помощью 15 датчиков измеряющее нагрузки, которые в дальнейшем придется испытать астронавтам.

После стыковки корабль пробудет на станции от пяти до 10 дней и затем вернется на Землю с порядка 270 кг грузов, в том числе с компонентами системы регенерации воздуха. В случае успеха миссии Starliner поочередно с космическими кораблями компании SpaceX будет доставлять астронавтов на МКС.