Президент Сенегала заявил, что страна может начать поставлять сжиженный газ в Европу

Сенегал готов работать над вопросом поставок сжиженного газа в Европу. Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в воскресенье президент Сенегала и председатель Африканского союза Маки Саль после переговоров с прибывшим в Дакар с визитом канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

"Мы готовы работать над поставками сжиженного газа на европейский рынок", - цитирует Саля агентство Рейтер.

В минувшем десятилетии на шельфе Сенегала были открыты крупные месторождения нефти и газа. Их запасы оцениваются в 1 млрд баррелей извлекаемой нефти и 40 трлн куб. футов газа. Сейчас ведутся работы по их освоению. Ожидается, что первые значительные поставки сжиженного газа из Сенегала начнутся в 2023 году.