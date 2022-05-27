Производитель полупроводников Broadcom купит компанию VMware за $61 млрд

Американская компания Broadcom, один из крупнейших производителей полупроводников в мире, приобретет разработчика корпоративного программного обеспечения VMware за $61 млрд. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Broadcom, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы объявили о заключении соглашения, согласно которому Broadcom приобретает все выпущенные акции VMware. Сумма сделки приблизительно составит $61 млрд. Также Broadcom возьмет на себя долги VMware в размере $8 млрд", - говорится в заявлении.

Сделка станет одной из крупнейших в истории высокотехнологичных компаний. Рекорд в данной категории принадлежит пока еще не закрытой покупке компанией Microsoft студии - разработчика видеоигр Activision Blizzard, стоимость которой составила $69 млрд. На втором месте - покупка корпорацией Dell компании EMC за $67 млрд в 2016 году.

Сделка позволит Broadcom, которая пока занимается производством компьютерного оборудования, выйти на рынок программного обеспечения.