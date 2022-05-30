70% бумажных билетов на финал Лиги чемпионов были поддельными

Около 70% бумажных билетов на финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» (0:1) на «Стад де Франс» в Париже были поддельными. Об этом сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Напомним, из-за того, что зрители не могли попасть на стадион «Стад де Франс», начало матча несколько раз откладывалось. Игра стартовала с задержкой в 36 минут. Полиция применяла к фанатам «Ливерпуля», которые пытались прорваться на стадион, слезоточивый газ, также в ходе столкновений правоохранительные органы использовали дубинки.