В КНДР выявили еще 45 тыс. человек с симптомами лихорадки

Власти КНДР за прошлый день выявили 45 540 пациентов с повышенной температурой, суточный прирост впервые с 12 мая составил менее 50 тыс. человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в пятницу сообщило агентство Yonhap.

Общее число жителей КНДР с симптомами лихорадки с конца апреля на фоне распространения коронавируса превысило 4,34 млн человек. Из них поправились 4,26 млн, еще почти 84 тыс. проходят лечение. Информация о новых летальных исходах не приводится, ранее сообщалось о 71 случае смерти.

Южнокорейское агентство Yonhap указывало, что власти КНДР, предположительно, ведут статистику по лицам с симптомами лихорадки из-за ограниченных возможностей массового тестирования и выявления COVID-19.