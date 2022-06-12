ПСЖ нацелился на Левандовски

«Пари Сен-Жермен» нацелился на трансфер польского нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Ленту.ru, сообщает L'Equipe.

Новый советник парижан Луиш Кампуш увидел в 33-летнем форварде усиление атакующей линии. Таким образом, ПСЖ поспорит за Левандовски с каталонской «Барселоной», которая также считается претендентом на игрока.

Левандовски публично заявил о желании покинуть «Баварию». Кроме того, форвард отказался прибыть на предсезонный сбор клуба. Контракт польского нападающего с чемпионом Бундеслиги истечет летом 2023-го.

В минувшем сезоне Бундеслиги Левандовски забил 35 голов в 34 матчах за клуб. Поляк начал выступать за «Баварию» в 2014 году. Вместе с командой он добился десяти побед в чемпионате Германии.