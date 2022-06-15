Дания и Канада подписали договор об урегулировании полувекового территориального спора

Дания и Канада подписали договор об урегулировании территориального спора о принадлежности острова Ганса, который не удавалось разрешить с 1973 года. Об этом во вторник сообщило министерство иностранных дел Дании, передает Trend со ссылкой на TACC.

"Остров Ганса в проливе Кеннеди будет разделен между канадской территорией Нунавут и Гренландией, которая является автономной территорией в составе Дании", - говорится в заявлении МИД.

Подпись под договором о разделе острова Ганса в Оттаве поставили министры иностранных дел Дании и Канады, а также премьер-министр Гренландии. Таким образом, у Дании и Канады теперь появится сухопутная граница.

Спор о территориальной принадлежности необитаемого острова Ганса площадью 1,3 кв. км начался в 1973 году, когда Дания и Канада вели переговоры о морской границе. В результате принятие решения о статусе острова было отложено.