Австралия, Великобритания, Новая Зеландия, США и Япония создали новый тихоокеанский альянс

Австралия, Великобритания, Новая Зеландия, США и Япония объявили о создании нового альянса в Тихоокеанском регионе. Как сообщается в совместном заявлении стран, опубликованном в пятницу вечером на сайте Белого дома, партнерство Partners in the Blue Pacific (PBP) станет очередной инициативой, направленной на развитие эффективного сотрудничества и поддержки островных государств региона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня [24 июня 2022 года] наши пять стран запустили всеобъемлющий неформальный механизм - партнерство Partners in the Blue Pacific для более эффективной и действенной поддержки тихоокеанских приоритетов. Эта новая инициатива основана на нашей давней приверженности региону, <�…> на тесных связях и давнем партнерстве с тихоокеанскими островными странами. Мы едины в решимости поддерживать регион <...> в соответствии с принципами суверенитета, прозрачности, подотчетности и под руководством и лидерством тихоокеанских государств", - указано в заявлении.

Планируется, что страны партнерства "будут наращивать усилия по поддержке тихоокеанских приоритетов в соответствии со стратегией Форума тихоокеанских островов на период до 2050 года", которая, как ожидается, будет принята на предстоящем саммите лидеров стран организации. "Мы составим карту действующих проектов и спланируем будущие инициативы так, чтобы привлечь больше ресурсов [для их реализации]. Параллельно каждая из стран продолжит наращивать индивидуальные усилия для поддержки региона", - отмечено в заявлении.

Также участники PBP подчеркнули, что созданное ими партнерство "останется инклюзивным, неформальным и открытым для сотрудничества". "На каждом этапе нас будут вести и направлять тихоокеанские островные государства, мы будем запрашивать у их руководства рекомендации для выбора направлений деятельности PBP и его флагманских проектов", - отметили страны в заявлении, подчеркнув, что прежде всего усилия будут направлены на борьбу с климатическим кризисом, обеспечение безопасности, развитие транспортных сетей региона и систем здравоохранения и образования.