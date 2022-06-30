В ООН призвали США снять санкции с Ирана

ООН призывает США снять или приостановить действие санкций против Ирана, в том числе в области торговли нефтью, для достижения соглашения по возвращению к ядерной сделке. Об этом заявила в четверг на заседании Совета Безопасности ООН по вопросам нераспространения заместитель генерального секретаря всемирной организации по политическим вопросам Розмари Ди Карло, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы приветствуем шаги Соединенных Штатов в феврале 2022 года по возобновлению исключений в отношении санкций, связанных с ядерными проектами, которые осуществляются в соответствии с принципами нераспространения. Мы вновь призываем Соединенные Штаты снять или приостановить действие санкций с соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий по иранской ядерной программе (СВПД), а также расширить исключения на торговлю нефтью с Ираном", - сказала она.

Ди Карло добавила, что развития ядерной и ракетной программ Ирана вызывает обеспокоенность у ООН. "Мы призываем Иран отказаться от шагов, которые были предприняты и не соответствуют его обязательствам по СВПД", - указала она.