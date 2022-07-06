NASA потеряло связь с летящим к Луне спутником CAPSTONE

NASA сообщило, что прервалась связь со спутником CAPSTONE, который направляется к Луне для проверки технологий перспективной американской обитаемой окололунной станции Gateway, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"После успешного отделения и начала ввода в эксплуатацию космического аппарата 4 июля у эксперимента по эксплуатации и навигации окололунной автономной системы позиционирования (CAPSTONE) возникли проблемы со связью с Сетью дальней космической связи", - говорится в блоге агентства.

Специалисты выясняют причину неполадок и пытаются восстановить связь. По данным NASA, у них есть хорошие данные о траектории полета аппарата, полученные за время одного полноценного и одного частичного пролета спутника в зоне работы антенн комплексов дальней космической связи. У спутника достаточно топлива, чтобы отложить первый маневр по корректировке траектории после отделения от спутниковой платформы Photon на несколько дней, если это потребуется.