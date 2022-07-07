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Число заражений коронавирусом в мире резко возросло - ВОЗ

В мире Материалы 7 июля 2022 01:50
Число заражений коронавирусом в мире резко возросло - ВОЗ

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что число заражений коронавирусом в мире резко возросло, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

По его словам, за последние две недели заболеваемость COVID-19 выросла почти на 30 процентов. Он отметил, что это связано с распространением существующих подвидов омикрон-штамма коронавирусной инфекции. При этом выявляются и новые подвиды этого варианта.

«В Европе и Америке большинство случаев приходится на подварианты [омикрон-штамма] BA.4 и BA.5», — сказал он. Глава ВОЗ добавил, что в Индии был выявлен еще один подвид омикрона —BA.2.75. В настоящее время за ним ведется наблюдение.

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