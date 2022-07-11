Новый индийский авианосец завершил четвертый этап ходовых испытаний

Второй индийский авианосец INS Vikrant, полностью построенный в Индии, завершил четвертый этап ходовых испытаний. Об этом сообщает The Hindu, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, в ходе испытаний было проверено большинство бортового оборудования и систем, в том числе комплекс авиационных средств.

Завершение испытаний намечено на конец июля, сдача в эксплуатацию - на август.

Первые ходовые испытания авианосца завершились в августе 2021 года, второй и третий этапы - в октябре 2021-го и в январе 2022-го. В ходе них были проведены ресурсные испытания силовой установки, электрических систем и электронных устройств, палубных механизмов, спасательных средств и систем навигации и связи.