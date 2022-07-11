Футболист "Барселоны" Дембеле согласился продлить контракт с клубом

Французский нападающий испанской "Барселоны" Усман Дембеле согласился продлить контракт с футбольным клубом. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист телеканала Sky Sport Italia Фабрицио Романо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Новое соглашение будет действовать до 2024 года. Отмечается, что зарплата 25-летнего игрока сократится. Француз уже прилетел в Барселону для подписания соглашения.

Дембеле перешел в "Барселону" в 2017 году из германской "Боруссии" (Дортмунд), также он выступал за французский "Ренн".