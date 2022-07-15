NASA планирует запуск грузового корабля Cargo Dragon к МКС

Запуск грузового космического корабля Crew Dragon компании SpaceX с припасами, оборудованием и научными экспериментами на борту к Международной космической станции (МКС) запланирован на 15 июля, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"NASA и SpaceX теперь планируют запуск инструмента для наблюдения за изменением климата к Международной космической станции в рамках 25-й миссии SpaceX по доставке коммерческих грузов на МКС на 20:44 по времени Восточного побережья США, 14 июля", - говорится в сообщении на сайте управления.

Запуск корабля планируется осуществить с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с пускового комплекса 39А космического центра имени Кеннеди в штате Флорида. Всего, по данным управления, на станцию будет доставлено более 5,8 тонн грузов.