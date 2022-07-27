Футболиста "Аталанты" временно отстранили из-за нарушения антидопинговых правил

Итальянский антидопинговый трибунал (NADO Italia) принял решение временно отстранить аргентинского защитника футбольного клуба "Аталанта" Хосе Луиса Паломино в связи с нарушением антидопинговых правил. Об этом во вторник сообщила пресс-служба организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что в допинг-пробе игрока был обнаружен анаболический стероид клостебол. При этом отстранение футболиста временное и является мерой предосторожности из-за нарушения антидопингового законодательства. Согласно закону, максимальный срок отбывания дисквалификации может составить четыре года.