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Футболиста "Аталанты" временно отстранили из-за нарушения антидопинговых правил

В мире Материалы 27 июля 2022 00:33 (UTC +04:00)
Футболиста "Аталанты" временно отстранили из-за нарушения антидопинговых правил

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Итальянский антидопинговый трибунал (NADO Italia) принял решение временно отстранить аргентинского защитника футбольного клуба "Аталанта" Хосе Луиса Паломино в связи с нарушением антидопинговых правил. Об этом во вторник сообщила пресс-служба организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что в допинг-пробе игрока был обнаружен анаболический стероид клостебол. При этом отстранение футболиста временное и является мерой предосторожности из-за нарушения антидопингового законодательства. Согласно закону, максимальный срок отбывания дисквалификации может составить четыре года.

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