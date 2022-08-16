Генри Кавилл вернулся к съемкам «Ведьмака» после коронавируса

Актер Генри Кавилл вернулся на съемки третьего сезона "Ведьмака". Об этом сообщает redanianintelligence.com, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

С конца июля Кавилл находился на карантине из-за диагностированного коронавируса. Съемки на некоторое время останавливали полностью, однако после команда продолжила работу над сценами, в которых нет персонажа Кавилла - ведьмака Геральта.

В августе должен был завершиться финальный этап производства третьего сезона - ожидается, что в последнем эпизоде покажут Танеддский бунт, в котором будет задействован почти весь актерский состав проекта. Теперь съемки планируется закончить к середине сентября.

Релиз третьего сезона "Ведьмака" намечен на 2023 год. Приквел проекта "Ведьмак: Происхождение" находится на стадии постпродакшна после двух недель пересъемок и в настоящее время ожидается к выпуску в конце декабря 2022 года.