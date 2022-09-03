"Милан" обыграл "Интер" в матче чемпионата Италии по футболу

"Милан" дома со счетом 3:2 обыграл "Интер" в игре пятого тура чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла в субботу на стадионе "Сан-Сиро", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей отличились Рафаэл Леау (28-я и 60-я минуты), Оливье Жиру (54) У "Интера" голы забили Марцело Брозович (21), Эдин Джеко (67).

Этот матч стал 233-м миланским дерби в истории, "Милан" одержал 79-ю победу. В 85 играх сильнее был "Интер", 69 матчей завершились вничью.

"Милан" благодаря победе возглавил турнирную таблицу чемпионата Италии, подопечные Стефано Пиоли набрали 11 очков. "Интер" занимает пятое место. На счету команды 9 очков.