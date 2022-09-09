Китай обнаружил новый минерал на Луне в ходе миссии "Чанъэ-5"

Китайские ученые обнаружили ранее неизвестный минерал в образцах лунного грунта, доставленных на Землю космическим аппаратом "Чанъэ-5". Об этом в пятницу сообщило Центральное телевидение КНР со ссылкой на Китайское национальное космическое управление и Государственное управление атомной энергетики КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Китайские ученые впервые обнаружили на Луне новый минерал и назвали его "камень Чанъэ", отметило телевидение. По его информации, этот минерал стал шестым новым минералом, обнаруженным людьми на Луне, а Китай стал третьей страной в мире, обнаружившей новые минералы на поверхности спутника Земли.

Исследователи выделили из образцов лунного грунта монокристаллическую частицу размером около 10 микрон и расшифровали ее структуру. "Камень Чанъэ" представляет собой фосфатный минерал. Он имеет форму столбчатого кристалла. Китайские ученые утверждают, что этот минерал содержится в частицах лунного базальта.