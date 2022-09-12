«Ювентус» в компенсированное время вырвал ничью у «Салернитаны» в матче Серии А

В Турине на стадионе «Альянц Арена» завершился матч шестого тура итальянской Серии А, в котором «Ювентус» принимал «Салернитану».

Встреча завершилась вничью - 2:2. На 18-й минуте счет открыл полузащитник «Салернитаны» Антонио Кандрева. В компенсированное к первому тайму время форвард гостей Кшиштоф Пентек. На 51-минуте защитник «Ювентуса» Бремер сократил отставание до минимума. В добавленное ко второму тайму время «Ювентус» получил право пробить пенальти. 11-метровый удар пробил защитник хозяев Леонардо Бонуччи. Он не смог реализовать удар, но забил после добивания. На 90+5 нападающий Аркадиуш Милик после подачи с углового забил мяч головой, но он был отменен из-за офсайда.

После шести проведенных матчей «Ювентус» располагается на восьмом месте в турнирной таблице Серии А, имея в активе 10 очков. «Салернитана» занимает 10-ю позицию, набрав семь баллов.