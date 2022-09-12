Испанец Алькарас выиграл US Open и станет первой ракеткой мира

Испанец Карлос Алькарас обыграл норвежца Каспера Рууда в финале теннисного турнира Большого шлема US Open, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Алькарас одержал победу со счетом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3. Встреча продолжалась 3 часа 22 минуты.

Алькарас занимает четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Рууд - седьмое.

Победа позволит Алькарасу подняться на первое место в новой версии рейтинга. Действующим лидером рейтинга является россиянин Даниил Медеведев, который удерживает позицию с 13 июня.

19-летний Алькарас впервые играл в финале турнира Большого шлема. Рууд проиграл второй финал турнира Большого шлема за год - в решающем матче Roland Garros 23-летний норвежец уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

Призовой фонд US Open-2022 составляет более $60 млн.