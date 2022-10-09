Малазийская компания Petronas заявила о проблемах с поставками СПГ из-за утечек

Малазийская нефтегазовая компания Petronas заявила о проблемах с поставками СПГ из-за утечек на газопроводе Сабах - Саравак в штате Саравак, сообщается на сайте компании, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

«Компания Petronas объявила о форс-мажорных обстоятельствах в отношении поставок газа на [объект] MLNG Dua», - указано в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел 21 сентября - из-за движения грунта произошла утечка на одном из газопроводов.

«Petronas осознает, что этот инцидент повлиял на ее обязательства по поставкам некоторым из ее покупателей СПГ, и ведет переговоры по поводу смягчения последствий», - указано в сообщении.