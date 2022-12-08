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В Средиземном море прошли учения сил безопасности Турецкой Республики Северного Кипра

В мире Материалы 8 декабря 2022 22:51 (UTC +04:00)
В Средиземном море прошли учения сил безопасности Турецкой Республики Северного Кипра

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Подразделения Командования сил безопасности Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) провели поисково-спасательные учения в Средиземном море, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В заявлении пресс-службы командования говорится, что подразделения береговой охраны и авиации провели учения по реагированию на аварии, которые могут произойти в территориальных водах ТРСК.

В заявлении подчеркивается, что Командование сил безопасности и дальше будет гарантом мира и безопасности на суше, море и воздушном пространстве ТРСК.

Указанные учения проходили на юге Карпаза с участием 2 катеров береговой охраны и вертолета.

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