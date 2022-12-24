На нефтехранилище в Колумбии потушили возгорание

Пожарные потушили в пятницу крупное возгорание на хранилище нефтепродуктов в Барранкилье. Об этом сообщается на странице администрации города в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Пожар на нефтехранилище компании Bravo Petroleum был потушен благодаря действиям пожарных Колумбии и всех сотрудничавших с ними общественных сил", - говорится в сообщении.

Пожар на нефтехранилище начался 21 декабря, один из резервуаров взорвался. К месту происшествия были стянуты военные и спасатели, территория в радиусе 800 м оцеплена. Администрация города сообщила о гибели одного пожарного.