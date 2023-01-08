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Иранские производители трамваев планируют сотрудничать с предприятием Роскосмоса

В мире Материалы 8 января 2023 02:57 (UTC +04:00)
Иранские производители трамваев планируют сотрудничать с предприятием Роскосмоса

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Иранские производители планируют сотрудничать с Усть-Катавским вагоностроительным заводом (УКВЗ, входит в Роскосмос) для производства трамваев. Об этом сообщил гендиректор предприятия Роман Новиков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"К нам два месяца назад приезжали коллеги из Ирана, они обошли всех производителей и вернулись к нам, хотят делать у нас тележку, так как она наиболее удачно получается. Позже иранская сторона написала, что у них есть большая заинтересованность в сотрудничестве, так как у них железнодорожное и трамвайное предприятия объединены в одно", - рассказал Новиков.

Он отметил, что большая работа с иранскими коллегами проводится по газоперекачивающим насосам.

В начале января Роскосмос сообщил, что подписал меморандумы с двумя иранскими компаниями. Документы предполагают сотрудничество в области пусковых услуг.

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