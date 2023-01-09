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Президент Бразилии объявил в Бразилиа до конца месяца режим ЧС из-за беспорядков

В мире Материалы 9 января 2023 05:57 (UTC +04:00)
Президент Бразилии объявил в Бразилиа до конца месяца режим ЧС из-за беспорядков

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил в Бразилиа режим чрезвычайной ситуации в связи с беспорядками, устроенными в воскресенье сторонниками бывшего главы государства Жаира Болсонару. Соответствующий указ он зачитал, выступая перед журналистами, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Указ о федеральном вмешательстве в [столичном] Федеральном округе в целях сдерживания масштабных нарушений общественного порядка <...> до 31 января 2023 года", - сказал президент. Он уточнил, что на этот период федеральные власти возьмут на себя функции управления органами общественной безопасности.

Как отметил Лула да Силва, функции по обеспечению безопасности в Бразилиа по закону возложены на военную полицию Федерального округа, которая, по его мнению, "не сделала ничего". "

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