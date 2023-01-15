В Непале потерпел крушение самолет (ВИДЕО)

Не менее 16 человек погибли в воскресенье при крушении пассажирского самолета в городе Покхара на западе Непала, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Cамолет непальской авиакомпании Yeti Airlines потерпел крушение у города Покхара, сообщила газета The Kathmandu Post.

На борту самолета находились 68 пассажиров и 4 члена экипажа. Крушение произошло при взлете.

По словам представителя авиаперевозчика Сударшана Бартолы, "пока не известно, есть ли выжившие в результате авиакатастрофы". Он уточнил, что на землю рухнул пассажирский самолет АTR 72 производства франко-итальянского концерна ATR. Он предназначен для перевозки до 74 пассажиров.