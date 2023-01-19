В Аргентине пять человек разбились на угнанном самолете

Пятеро преступников угнали самолет Cessna 206 в провинции Чако и разбились из-за нехватки топлива. Об этом сообщила в среду газета La Nacion, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, злоумышленникам удалось пробраться в ангар авиаклуба вблизи города Вилья-Анхела. Двое свидетелей видели, как вскоре после взлета самолет начал терять высоту и затем разбился об землю. Все пятеро преступников погибли на месте.

По предварительным данным, самолет стоимостью около $1 млн находился в исправном состоянии. Рядом с обломками полиция нашла оружие и парагвайскую валюту гуарани.

Это уже не первый угон самолета в провинции Чако за последнее время. В декабре преступникам удалось скрыться вместе с воздушным судом в Боливии.