В Чехии определят, кто станет президентом страны - генерал Павел или экс-премьер Бабиш

Избиратели в Чехии определят в пятницу и субботу, кто на предстоящие пять лет станет президентом республики - отставной генерал Петр Павел или экс-премьер и лидер политического движения АНО (Акция недовольных граждан) Андрей Бабиш, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Действующий лидер Милош Земан, согласно конституции, не может добиваться переизбрания после завершающегося 8 марта его второго пятилетнего мандата главы государства.

По итогам первого тура выборов, состоявшегося 13 и 14 января, из восьми кандидатов отсеялись шесть. Двое наиболее успешных претендентов вышли во второй тур голосования. При явке 68,2% от 8,3 млн избирателей республики с населением около 10,6 млн граждан лучшего результата добился Павел. Он собрал 35,4% голосов избирателей. Бабиш заручился поддержкой 34,99% проголосовавших в первом туре выборов.