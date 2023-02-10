Япония планирует заменять ударные и разведывательные вертолеты дронами

Япония намерена замещать устаревающие ударные и разведывательные вертолеты беспилотниками, сообщает в четверг Defense news со ссылкой на документ японского Минобороны, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Согласно планам укрепления военного потенциала страны, японское командование вместо выводимых из эксплуатации вертолетов планирует получить разведывательные и ударные БПЛА, в том числе миниатюрные беспилотники, способные атаковать.

В то же время в ведомстве хотят, чтобы стоящие на вооружении сухопутных Сил самообороны вертолеты отвечали хотя бы минимуму предъявляемых к ним требований. В данный момент Япония располагает примерно 50 ударными вертолетами Bell AH-1 Cobra и 12 AH-64, а также 37 разведывательными вертолетами OH-1 Ninja и 100 многоцелевых вертолетов OH-6 Cayuse. Ранее Япония пыталась разработать новый ударный вертолет на замену Bell AH-1 Cobra, но проект свернули.

Вместе с тем морские Силы самообороны Японии намерены сократить планируемое для приобретения количество противолодочных самолетов Kawasaki P-1 - тоже в пользу беспилотников.