Глава МИД Великобритании обсудит в Казахстане укрепление стратегического партнерства

Глава британского внешнеполитического ведомства Джеймс Клеверли в ходе официального визита в Казахстан обсудит в субботу с руководством республики пути укрепления стратегического партнерства между Лондоном и Астаной. Об этом информировала пресс-служба посольства Великобритании в Астане, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров сообщал, что Клеверли встретится с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым и премьер-министром Алиханом Смаиловым. Также состоятся его переговоры с руководством казахстанского внешнеполитического ведомства. Кроме того, в рамках визита планируется открытие сквера имени королевы Елизаветы II в одном из парков Астаны.

"Он [Клеверли] обсудит пути укрепления стратегического партнерства между Великобританией и Казахстаном, созданного за последний 31 год во многих секторах, включая торговлю и инвестиции, образование, безопасность и поддержание мира, финансы и право. Министр иностранных дел также встретится с представителями бизнеса, гражданского общества и высших учебных заведений, а также с выпускниками программ "Болашак" и Chevening", - говорится в сообщении.