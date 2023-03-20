В Колумбии упал военный вертолет

Четверо военных погибли в результате падения вертолета на западе Колумбии. Об этом сообщил в воскресенье президент страны Густаво Петро, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С сожалением сообщаю, что выживших при происшествии с воздушным судном в Кибдо нет. Выражаю поддержку семьям капитана Эктора Хереса, лейтенанта Джульеты Гарсии, сержантов Джона Ороско и Рубена Легисамона в этот трагичный момент", - написал он в Twitter.

По словам Петро, экипаж выполнял "задачи по снабжению". В местных СМИ была опубликована видеозапись с моментом падения вертолета, которую сделали очевидцы. Причины происшествия пока не установлены.