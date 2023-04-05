Министры торговли стран G7 договорились контролировать экспорт передовых технологий

Министры торговли стран G7 во вторник пришли к соглашению о необходимости сотрудничать в сфере контроля за экспортом новейших технологий, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Мы подтверждаем, что экспортный контроль - важнейший механизм для реагирования на вызовы, вызванные альтернативным использованием технологий для военных целей, а также для другой деятельности, угрожающей глобальной, региональной и национальной безопасности", - приводит "Киодо" выдержки из заявления министров по итогам встречи в онлайн-формате.

Министры G7 пояснили, что экспортные ограничения должны помешать неправильному применению важнейших и перспективных технологий "злонамеренными силами". Однако в заявлении не уточняется, о каких странах может идти речь.

Также министры заявили о необходимости взаимодействовать со странами вне G7, особенно с теми, которые являются главными экспортерами, производителями и покупателями в рамках глобальной системы поставок товаров.

Ожидается, что результаты этих консультаций учтут на саммите лидеров стран G7, который должен пройти с 19 по 21 мая в Японии в городе Хиросима.