Президент Индонезии назвал возможную роль АСЕАН в условиях нестабильности экономики

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) может стать двигателем глобального роста в условиях нестабильности и непредсказуемости мировой экономики. Об этом заявил в среду президент Индонезии Джоко Видодо, выступая в качестве председателя АСЕАН на открытии саммита ассоциации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В настоящее время глобальная экономика не восстановилась полностью, обостряется соперничество, мировая динамика становится все более непредсказуемой", - привел его слова портал Detik. Видодо при этом отметил, что "АСЕАН может стать двигателем мирового роста".

По его словам, ключевым условием для этого является единство АСЕАН. Видодо пояснил, что сильной стороной ассоциации является, прежде всего, экономика, чьи темпы роста превышают средние мировые показатели. Помимо прочего, он назвал положительную демографическую ситуацию и сохраняющуюся региональную стабильность.

"Необходимо укрепить экономическую интеграцию, сотрудничество, усилить продовольственную, энергетическую и финансовую стабильность", - добавил он.