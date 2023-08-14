Telegram внедряют функцию бесплатной публикации историй

БАКУ /Trend/ - Функция бесплатной публикации историй будет постепенно внедряться в мессенджере Telegram начиная с сегодняшнего дня.

Об этом Павел Дуров, основатель мессенджера, сообщил в своем Telegram-канале, передает Trend.

Павел Дуров отметил, что "сегодняшнее постепенное внедрение историй для всех пользователей знаменует начало новой главы в истории Telegram".

Начиная с июля, Telegram запустил функцию публикации историй только для пользователей, имеющих платную подписку Telegram Premium. В то же время другие пользователи могли просматривать и комментировать истории тех, у кого есть такая подписка.