Обнародовано число погибших в секторе Газа

БАКУ /Trend/ - Число погибших в секторе Газа превысило 12 тысяч человек.

Как передает Trend, об этом сообщила пресс-служба правительства Газы на своей странице в Facebook.

Сообщается, что с 7 октября в секторе Газа погибло более 12 тысяч человек, среди них 5 тысяч детей и подростков, а также 3300 женщин.

Отмечается, что за этот период около 30 тысяч человек получили ранения, 75 процентов из них составляли дети и женщины.

Напомним, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.