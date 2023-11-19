Сегодня около 900 раненых будут вывезены из сектора Газа и доставлены в Египет

БАКУ /Trend/ - 19 ноября из сектора Газа для оказания медицинской помощи будут вывезены около 900 раненых. Речь идет о женщинах и детях, пострадавших в результате палестино-израильского конфликта, сообщают арабские СМИ, передает Trend.

Согласно информации, эвакуированных из анклава сначала доставят в Египет, затем отправят в Турцию, где они пройдут лечение.

Отметим, что 18 ноября МИД Турции сообщил, что ведется работа по доставке в страну на лечение новой группы жителей Газы. Недавно из анклава в Турцию были доставлены 27 онкобольных и 13 сопровождающих их людей.