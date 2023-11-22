Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире

Обнародовано число погибших в секторе Газа

В мире Материалы 22 ноября 2023 21:42 (UTC +04:00)
Обнародовано число погибших в секторе Газа

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Число погибших в секторе Газа с 7 октября достигло 14 532 человек, сообщила пресс-служба властей Газы, передает Trend.

Согласно информации, среди погибших около шести тысяч детей и примерно четырех тысяч женщин.

Сообщается, что по меньшей мере семь тысяч человек в секторе Газа пропали без вести, среди которых около 4,7 тысяч - дети и женщины.

Напомним, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости