Контактная группа по израильско-палестинскому вопросу посетила Лондон и Париж

БАКУ /Trend/ - После достижения соглашения о гуманитарном прекращении огня на израильско-палестинском фронте министр иностранных дел Турции Хакан Фидан активизировал дипломатические усилия, направленные на полное прекращение конфликта и обеспечение постоянного мира.

Как передает Trend, об этом сообщается в дипломатических источниках Турции.

Сообщается, что созданная 11 ноября контактная группа по израильско-палестинскому вопросу, в которую входит министр иностранных дел Турции Хакан Фида, посетила Лондон и Париж.

Члены группы встретились с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном в Лондоне, президентом Франции Эммануэлем Макроном и министром Европы и иностранных дел этой страны Катрин Колонной в Париже.

В ходе встреч была отмечена важность скорейшего достижения полного и постоянного прекращения огня на израильско-палестинском фронте.