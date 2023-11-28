Израиль получил список заложников, которых могут освободить 28 ноября

БАКУ /Trend/ - Израиль получил новый список лиц в секторе Газа, которых ХАМАС может освободить 28 ноября, сообщили в администрации премьер-министр Израиля, передает Trend.

Согласно информации, власти Израиля изучают список, содержащий имена заложников.

Отметим, что в первый день 4-дневного гуманитарного прекращения огня 24 ноября Израиль и ХАМАС обменялись пленными. По условиям, Израиль возвращает по три палестинских заключенных за каждого заложника. 25 ноября были освобождены 13 израильских заложников и 39 палестинских заключенных.