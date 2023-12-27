Умер бывший глава Еврокомиссии

БАКУ /Trend/ - Умер бывший президент Еврокомиссии, французский политик и государственный деятель Жак Делор.

Как передает Trend, об этом агентству Agence France-Presse сообщила дочь политика, мэр гороа Лилль Мартин Обри.

Согласно информации, Жаку Делору было 98 лет.

Дочь политика сказала, что он умер во сне в своем доме в Париже сегодня утром.

В январе 1985 года Жак Делор стал президентом Комиссии европейских сообществ (ЕЭС), которая была переименована в Европейскую комиссию в 1993 году. Он руководил этой организацией в течение трех сроков - до конца января 1995 года.