Microsoft может стать самой дорогой компанией США

БАКУ /Trend/ - Корпорация Microsoft близка к тому, чтобы вернуть себе звание самой дорогой компании США, передает Trend.

Для этого ей необходимо лишь превзойти компанию Apple, капитализация которой оценивается в $2,83 трлн. Рыночная стоимость Microsoft равна $2,73 трлн.

Рост стоимости акций Microsoft обусловлен увеличением корпоративных расходов в мировом масштабе, что, в свою очередь, способствует развитию бизнеса облачных вычислений Azure. Успех в этом направлении также связан с растущей популярностью и применением искусственного интеллекта (ИИ).

ИИ-технологии помогли Microsoft опережать одного из своих основных конкурентов, компанию Google (дочернюю компанию Alphabet), в сфере искусственного интеллекта. За последний период акции Microsoft выросли на 57%, в то время как акции Apple подорожали на 47%.