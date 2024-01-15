Сектором Газа после завершения войны будут управлять палестинцы - министр обороны Израиля

БАКУ /Trend/ - После устранения угрозы со стороны радикальных элементов, контроль над сектором Газа перейдет к палестинцам, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант в своем телеобращении, передает Trend.

"В секторе Газа проживают палестинцы, и впоследствии они будут управлять этим регионом. Будущее правительство Газы должно формироваться из местных жителей и базироваться на силе, которая не представляет угрозу для Израиля", - отметил Галант.

Он также подчеркнул, что завершение военной кампании должно быть закреплено политически.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.