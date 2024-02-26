Парламент Венгрии одобрил вступление Швеции в НАТО

БАКУ /Trend/ - Парламент Венгрии ратифицировал соглашение о вступлении Швеции в НАТО. Об этом объявил ведущий заседания, которое транслировалось на сайте высшего законодательного органа страны, передает Trend.

"Решение принято", - сказал он после того, как подавляющее большинство депутатов проголосовали за присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу. На табло высветились итоги голосования: "188 - за, 6 - против". Всего в венгерском парламенте 199 депутатов.

Венгрия стала последней страной в НАТО, одобрившей шведскую заявку.