Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире

Парламент Венгрии одобрил вступление Швеции в НАТО

В мире Материалы 26 февраля 2024 21:11 (UTC +04:00)
Парламент Венгрии одобрил вступление Швеции в НАТО

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Парламент Венгрии ратифицировал соглашение о вступлении Швеции в НАТО. Об этом объявил ведущий заседания, которое транслировалось на сайте высшего законодательного органа страны, передает Trend.

"Решение принято", - сказал он после того, как подавляющее большинство депутатов проголосовали за присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу. На табло высветились итоги голосования: "188 - за, 6 - против". Всего в венгерском парламенте 199 депутатов.

Венгрия стала последней страной в НАТО, одобрившей шведскую заявку.

Лента

Лента новостей

Читать все новости