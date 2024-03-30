В сектор Газа направлена гуманитарная помощь из Кипра

БАКУ /Trend/ - Судно с 400 тоннами продовольствия для сектора Газа покинул Кипр, сообщают европейские СМИ, передает Trend.

Согласно информации, грузовое судно покинуло порт Ларнаки и направится в сектор Газа через специальный морской гуманитарный коридор. Этот коридор был создан по согласованию с властями Израиля.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.