Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире

В сектор Газа направлена гуманитарная помощь из Кипра

В мире Материалы 30 марта 2024 21:14 (UTC +04:00)
В сектор Газа направлена гуманитарная помощь из Кипра

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Судно с 400 тоннами продовольствия для сектора Газа покинул Кипр, сообщают европейские СМИ, передает Trend.

Согласно информации, грузовое судно покинуло порт Ларнаки и направится в сектор Газа через специальный морской гуманитарный коридор. Этот коридор был создан по согласованию с властями Израиля.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости