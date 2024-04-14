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Совет Безопасности ООН проведет заседание в связи с атакой Ирана на Израиль

В мире Материалы 14 апреля 2024 05:06 (UTC +04:00)
Совет Безопасности ООН проведет заседание в связи с атакой Ирана на Израиль

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Заседание Совета Безопасности ООН, посвященное атаке Ирана на Израиль, намечено на 14 апреля.

Как передает Trend, об этом сообщили в представительстве Мальты при ООН.

Сообщается, что заседание запланировано на 16:00 по местному времени.

Отметим, что что 14 апреля Иран подтвердил, что начал операцию против Израиля и выпустил по Израилю десятки беспилотников и ракет.

Напомним, что 1 апреля в результате авиаудара Израиля по району Меззе в Дамаске погибли 13 человек, в том числе командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в Сирии и Ливане генерал Мохаммад Реза Захеди и его заместитель Мохаммад Хаджи Рахими. С тех пор напряженность между Ираном и Израилем возросла.

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