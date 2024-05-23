"Аталанта" впервые в истории выиграла Лигу Европы

БАКУ /Trend/ - "Аталанта" разгромила "Байер" в финальном матче Лиги Европы — 3:0.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, форвард победителей Адемола Лукман забил три гола немецкому клубу, отметившись на 12-й, 26-й и 75-й минутах.

Команда Хаби Алонсо, непобедимая в текущем сезоне, намерена завоевать следующий титул после чемпионства в Бундеслиге. Представитель Бергамо, единственным титулом которого является выигранный 61 год назад Кубок Италии, постарается добиться первого успеха в Европе.

Итальянский клуб впервые в истории выиграл Лигу Европы. Команда Хаби Алонсо прервала рекордную серию из 51 матча без поражений.

Лига Европы

Финал

22 мая

23:00. "Аталанта" - "Байер" - 3:0

Голы: Адемола Лукман, 12; 26; 76

Главный судья: Иштван Ковач (Румыния).

Дублин. Стадион "Авива"