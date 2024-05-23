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"Аталанта" впервые в истории выиграла Лигу Европы

В мире Материалы 23 мая 2024 03:19 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - "Аталанта" разгромила "Байер" в финальном матче Лиги Европы — 3:0.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, форвард победителей Адемола Лукман забил три гола немецкому клубу, отметившись на 12-й, 26-й и 75-й минутах.

Команда Хаби Алонсо, непобедимая в текущем сезоне, намерена завоевать следующий титул после чемпионства в Бундеслиге. Представитель Бергамо, единственным титулом которого является выигранный 61 год назад Кубок Италии, постарается добиться первого успеха в Европе.

Итальянский клуб впервые в истории выиграл Лигу Европы. Команда Хаби Алонсо прервала рекордную серию из 51 матча без поражений.

Лига Европы
Финал
22 мая
23:00. "Аталанта" - "Байер" - 3:0
Голы: Адемола Лукман, 12; 26; 76
Главный судья: Иштван Ковач (Румыния).
Дублин. Стадион "Авива"

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