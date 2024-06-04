Советники Эрдогана и Байдена по безопасности обсудили Украину и сектор Газа

БАКУ /Trend/ - Главный советник президента Турции по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч обсудил с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном турецко-американские отношения, ситуацию в секторе Газа и в Украине, а также региональные вопросы, передает Trend.

Кылыч и Салливан также обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в борьбе с терроризмом, в частности с запрещенными в Турции Рабочей партией Курдистана и террористической группировкой "Исламское государство".