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Венесуэла и Турция подписали контракты в важных отраслях экономики

В мире Материалы 8 июня 2024 08:15 (UTC +04:00)
Венесуэла и Турция подписали контракты в важных отраслях экономики
Фото: Николас Мадуро / Facebook

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Венесуэла и Турция заключили контракты о сотрудничестве в нефтехимической, золотодобывающей и нефтегазовой промышленности. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, передает Trend.

"Мы развиваем стратегические проекты и взаимовыгодное партнерство между Турцией и Венесуэлой," - отметил Мадуро на церемонии подписания контрактов.

Президент подчеркнул предпринятые шаги "по формированию нового мира" и "единства Турции и Венесуэлы," напомнив о дружбе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Сегодня мы подписываем документы по строительству нефтехимического завода по производству аммониака," - заявил Мадуро.

Президент Венесуэлы также сообщил о заключении стратегического альянса по сжиженному газу и концессионного контракта на разведку, добычу и коммерциализацию полезных ископаемых, золота и меди.

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