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Советник Байдена обсудил с генсеком НАТО вопросы устойчивости НАТО

В мире Материалы 21 июня 2024 08:10 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили вопросы сплоченности блока и развития оборонной промышленности стран альянса в свете предстоящего июльского саммита НАТО, сообщил Белый дом, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

"Они обсудили текущую работу в преддверии 75-го юбилейного саммита в Вашингтоне в следующем месяце, включая укрепление устойчивости союзников и дальнейшую активизацию трансатлантической оборонной промышленности", - говорится в сообщении.

Они также подчеркнули неизменную поддержку Украины со стороны НАТО, отметил Белый дом.

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