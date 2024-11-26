Французская La Gazette du Caucase разоблачает армянскую схему обхода санкций на золото

БАКУ /Trend/ - Армянские компании помогали России обходить западные санкции на золото, пишет французское интернет-издание La Gazette du Caucase, передает Trend.

В статье приводятся результаты расследования армянской онлайн-газеты Hetq и русскоязычного издания The Insider. По данным этих источников, с 2022 года Россия отправила в Армению золота на миллиарды долларов. Основные причины — отсутствие экспортных пошлин в Армении и использование операций через частных лиц для обхода санкций.

За последние два года экспорт российского золота сместился в восточном направлении. До начала войны значительная часть поставок шла в Великобританию, однако с 2022 года основными получателями стали Объединенные Арабские Эмираты, Гонконг и Турция. Эти поставки прекратились в апреле 2023 года, и с тех пор российское золото не покидает пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Армения стала основным посредником в торговле золотом. По данным Таможенной службы Армении, в 2023 году импорт золота резко вырос, а в первой половине 2024 года достиг 4,4 миллиарда долларов. За тот же период страна экспортировала золота на сумму 4,1 миллиарда долларов, 64 процента которого было отправлено в ОАЭ, остальное — в Гонконг и Китай.

Стоит отметить, что в цепочку импорта и реэкспорта российского золота вовлечены компании, связанные с армянскими политиками и бизнесменами, имеющими связи с Россией. Среди крупнейших импортеров в 2024 году названы предприятия, связанные с Хачатуром Сукиасяном, членом правящей партии "Гражданский договор", а также компании, принадлежащие Армену Тадевосяну, владельцу ООО "Тиби Арм". В январе-мае этого года эти фирмы импортировали золото из российских банков на сотни миллионов долларов.

Кроме того, в отчете отмечается, что Армения стала важным звеном не только в торговле золотом, но и алмазами. Экспорт этих товаров осуществляется с одобрения министерства экономики Армении.

В заключение статья ставит под вопрос позицию таких стран, как Франция, которая вводит санкции против России, продолжая при этом поддерживать Армению. Проведенное расследование, инициированное армянским изданием, может свидетельствовать о том, что участники торговли российскими санкционными товарами больше не смогут рассчитывать на безнаказанность.